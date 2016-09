Árbitro do MS está escalado para jogo da Série A do Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a escala de arbitragem para a rodada de fim de semana da Série A do Campeonato Brasileiro e um dos jogos terá comando de um trio sul-mato- grossense. Atlético-PR e Internacional-RS se enfrentam na Arena da Baixada, em Curitiba, no domingo (11), às 15h (MS) e a partida vale a aproximação do time paranaense no G4 e para o Colorado, que não vence há 14 rodadas, a busca por deixar a zona de rebaixamento.





Anderson Ramos/ Arquivo Capital News PH Vollkopf fará seu primeiro jogo no ano pela Série A do Brasileiro

O escolhido para ser o árbitro da partida é Paulo Henrique Vollkopf. Seus auxiliares serão os também sul-mato- grossenses Leandro dos Santos Ruberdo e Cícero Alessandro de Souza e o quarto árbitro é Paulo Henrique Salmázio.



Esse será o primeiro jogo de Vollkopf na primeira divisão do Brasileiro em 2016 que vem sendo escalado regularmente em jogos das Séries B e C. Na Série A o árbitro sul-mato-grossense trabalhou em três jogos em 2014, começando com Palmeiras e Figueirense, de pois Santos e Criciúma e ainda Chapecoense e Goiás. Em 2015, porém, não levou a melhor nos sorteios em que se seu nome fora indicado e não trabalhou no campeonato.



Na Copa do Brasil, porém, ele foi escalado em dois jogos envolvendo equipes da primeira divisão. Cruzeiro e Vitória no Mineirão e Ponte Preta contra o Figueirense no Moisés Lucarelli.