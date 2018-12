Aquidauanense vence Maracaju e volta à Série A com título

Mário Augusto/Cedida Jogadores comemoram acesso e título do Aquidauanense no Noroeste

A Série B do Campeonato Estadual terminou neste sábado (1) com título azul. Nesta última rodada, o Aquidauanense ratificou a liderança e o acesso antecipado ao vencer o Maracaju por 1 a 0 e conquistar o título. A segunda vaga na primeira divisão ficou com a Serc que, beneficiada pela derrota do MAC, goleou o Coxim por 5 a 0 e tomou a segunda posição nos critérios de desempate.

A taça do Aquidauanense foi conquistada no Estádio Noroeste. O primeiro tempo do jogo com o Maracaju terminou sem gols, empate que até beneficiava os dois lados. Na etapa final, Ramon marcou o gol do jogo para o Azulão que ainda poderia ter ampliado, mas Uélison Santana desperdiçou uma cobrança de pênalti, defendida por Cícero.

Com a vitória, o Aquidauanense chegou aos 12 pontos e 100% de aproveitamento nos quatro jogos disputados. O MAC ficou com sete pontos e torcia para que a Serc não goleasse no último jogo, mas foi exatamente o que aconteceu.

Em Chapadão do Sul, a Serc não perdeu a chance ao enfrentar a fraca equipe do Coxim e fez a sua parte. Com gols de Valtinho, Gil, Sandrinho, Bili e Maílson, o time da casa fez o resultado que precisava para conquistar o retorno à Série A. Serc e MAC tiveram a mesma pontuação, mas o primeiro levou vantagem no saldo de gols – cinco a três.