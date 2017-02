Após duas semanas, Sete volta ao Estadual contra Águia Negra

Divulgação/Sete Marino observa treino desta terça. Time deve ser o mesmo dos últimos jogos

O Sete de Dourados fez apenas um jogo no Campeonato Estadual, no primeiro dia de fevereiro, contra o Naviraiense no Estádio Douradão. Duas semanas depois e com jogos pela Copa Verde e Copa do Brasil no meio, o atual campeão estadual retorna ao caminho de defesa do título, em Rio Brilhante, contra o Águia Negra, nesta quarta-feira (15), às 20h15. Em campo, Mauro Marino terá os mesmos jogadores que utilizou nos jogos contra River-PI e Ceilândia-DF.



Apesar da sequência de jogos e viagens, o técnico comemora a condição física dos jogadores e ainda ganhou opções para o jogo no Estádio Ninho da Águia. O volante Dornelles, no Departamento Médico desde a véspera do primeiro jogo da temporada, treinou normalmente segunda e terça-feira e está relacionado. “Ganho mais uma opção no meio. Estávamos com dificuldade no meio e tendo que improvisar”, explica o treinador.



Nos dois últimos jogos, Jô foi deslocado para o meio, com Breno ocupando a lateral esquerda. Agora, Marino testou as duas opções para montar o time que enfrenta o Águia. Caso Jô retorne para sua posição original, Primo, melhor condicionado fisicamente, ocupa a cabeça de área ao lado de Guinha. O time deve começar com Alan no gol; Bahia. Juan, Ramon Baiano e Jô (Breno); Guinha, Primo (Jô), Pavão e Gustavo; Pablo e Jéfferson.



Envolvido em outras competições neste mês de fevereiro, o Sete tem apenas um jogo no Estadual. Depois do empate em 1 a 1 com o CEN, o time de Dourados deveria ter enfrentado o Águia Negra no dia 5 e o Urso no dia 8, mas os jogos foram adiados e acontecem agora. No dia 22 a tabela marca confronto com o Ivinhema no Douradão, mas esse jogo será remarcado se a CBF confirmar o confronto com o Sport-PE pela Copa do Brasil para essa data.



Grupo A

Com seis pontos em dois jogos, o Corumbaense lidera a chave. Outro time que jogou duas vezes é o Ivinhema e está em segundo com três pontos. Sete e CEN estão com um ponto cada enquanto Águia Negra e Urso não pontuaram, todos com apenas uma partida. Nesta quarta, no Estádio Virotão, Naviraiense e Urso se enfrentam também pela segunda rodada.