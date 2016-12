Após Copa São Paulo, Mauro Marino segue no Novo para o Estadual

Anderson Ramos/Arquivo Capital News Mauro Marino continuara a frente do Novo na equipe Profissional em 2017

O fim de semana foi de definição em mais dois clubes do futebol sul-mato-grossense que vão disputar o próximo Campeonato Estadual.

No Colorado, a diretoria se reuniu na última sexta e, embora ainda não tenham confirmado oficialmente, Válter Ferreira deve ser o treinador. O Diretor eleito Marcelo Ricardo deixa o clube por não concordar com a política adotada pelo Gerente de Futebol do Clube Paulo Telles e deve voltar ao Novo.

No Novo, Mauro Marino, campeão Sub-19 pelo clube, vai comandar também o time profissional. Oficialmente, o Novo é o quarto clube a definir o treinador. Corumbaense, Costa Rica e o campeão Sete de Dourados também já escolheram o comando técnico.



A confirmação de Mauro Marino no Novo foi feita pelo próprio treinador em sua página pessoal no Facebook. Na tarde do sábado (3), o treinador fez um post informando a continuidade do trabalho no caçula da Capital “Boa tarde amigos. Neste exato momento quero comunicar a todos que após a Copa São Paulo vou dar continuidade no [time] profissional do Novoperário na temporada 2017. Obrigado a todos que torcem pelo meu trabalho”, escreveu.

Marcelo Ricardo deixa novamente o Comercial e deve voltar ao Novo



Mauro foi vice-campeão estadual pelo Aquidauanense e comandou também o Costa Rica nos dois últimos campeonatos. Na Capital, chegou a levar o Sub-19 do Comercial à Copa São Paulo em 2015, mas não sequência ao futebol profissional. No Novo, Mauro sabe que não terá o suporte financeiro que gostaria. “Vai ser um projeto com os pés no chão , mas mesmo assim vamos tentar montar um time competitivo. Esta semana vou reunir para definir nomes e contratações pontuais e, lógico, aproveitar o máximo do time Sub-20”. Além do técnico, Sandro Muzzi, ex-diretor comercialino, deve fazer a mesma função no Novo.



Na primeira divisão desde 2013, o Novoperário não passou da primeira fase em 2016, feito que havia alcançado nas edições anteriores. No próximo Estadual, o time está na chave com Operário e Comercial, também da Capital, Costa Rica, Serc e uma das equipes que sobem da Série B.