Após assinatura, obras no Morenão começam nesta sexta

Demorou, mas enfim o Acordo de Cooperação entre a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (FFMS), Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) e o Governo do Estado para revitalização do Estádio Morenão foi assinado nesta quinta-feira (1), quase um mês depois da data prevista para o início dos trabalhos – 3 de novembro. As obras começam já nesta sexta (2) e devem seguir até meados de janeiro. A expectativa é de que os jogos do Campeonato Estadual aconteçam no local já na primeira rodada, no último fim de semana de janeiro.

Divulgação Adequação do estádio devem liberá-lo para o futebol profissional em janeiro



Nesta primeira etapa, que está prevista para ser concluída em cinco semanas e deve custar cerca de R$ 150 mil, a expectativa é de liberar 16 mil lugares (quatro mil cadeiras e 12 mil arquibancada) no dia 10 de janeiro de 2017. “Começando o trabalho, esta primeira fase, que é até mais simples, deve ser concluída até por volta do dia 10 de janeiro, podendo o Morenão passar pelas vistorias para emitir os laudos”, explicou o presidente da Federação, Francisco Cezário, em entrevista ao programa Difusora Esporte Clube desta quinta-feira.



A Universidade ficará responsável pela fiscalização das adequações do Morenão. ‘É um compromisso da Gestão da UFMS colocar todos os equipamentos esportivos à disposição de nossos parceiros. E este é o primeiro acordo dentre outros que iremos fazer com a Federação e o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul para que no próximo ano tenhamos a liberação total do Morenão, com jogos e esportes como ferramenta para a construção da cidadania do nosso povo”, expôs o professor Marcelo Turine, Reitor da Federal.

Para o presidente da FFMS, a expectativa é de um rápido retorno dos espetáculos ao campo do Morenão. “A chegada do novo Reitor nos acalenta, porque trabalhamos para fazer o melhor, revivendo neste estádio os jogos regionais e futuramente de campeonatos nacionais. Tudo isso é a busca da segurança total do torcedor”, afirmou.



Estiveram presentes à solenidade também a Pró-Reitora de Planejamento e Orçamento, Dulce Maria Tristão, o Pró-Reitor de Administração e de Infra-Estrutura, Claudio Cesar da Silva, o vice-presidente da FFMS, Jamiro de Oliveira, o coordenador do curso de Educação Física, Jeeser de Almeida, o professor Jair Sartorello, Coronel Lopes, entre outros convidados.