Anuncio bombástico de Nico Rosberg surpreende o mundo do automobilismo

Divulgação / FIA Nico Rosberg se sagrou campeão mundial de Fórmula 1 em Abu Dabi

Campeão da temporada 2016 surpreende o mundo do automobilismo ao anunciar a sua aposentadoria durante a premiação da FIA (Federação Internacional de Automobilismo) em Viena, na Aústria.



Aos 31 anos, Nico Rosberg se tornou o campeão do mundo, garantindo a taça com o segundo lugar no GP de Abu Dhabi, no último domingo. Nunca na história da Fórmula 1 um piloto se aposentou da categoria após conquistar seu primeiro título.



O bombástico anúncio de Rosberg reaquece o mercado da F1 para 2017. Havia somente três vagas disponíveis, duas na Manor e uma na Sauber. Pascal Wehrlein (Manor) e Valtteri Bottas (Williams) são os mais cotados para a cobiçadíssima vaga na Mercedes, melhor equipe do grid nas últimas três temporadas. A reviravolta pode ajudar também Felipe Nasr a conseguir uma vaga em uma equipe melhor na F1.



O piloto explicou durante o pronunciamento que, alcançar seu sonho de vida, ser campeão, nesta temporada foi um dos principais fatores que o fizeram se retirar das pistas precocemente.



“É difícil explicar. Desde que eu comecei, quando tinha seis anos, eu tinha um sonho muito claro, e este sonho era ser campeão mundial de F1. Agora, atingi isso. Eu coloquei tudo que tinha nisso durante 25 anos nas corridas. E com a ajuda de todos ao meu redor, meus fãs, minha equipe, minha família e meus amigos, eu consegui alcançá-lo este ano. Foi uma experiência incrível para mim, que lembrarei para sempre. Ao mesmo tempo, foi um período muito difícil. Perder para Lewis Hamilton nos dois últimos anos foi extremamente difícil para mim. Isso deu um combustível em minha motivação de um modo que eu sequer sabia que seria possível reagir para alcançar, enfim, meu sonho” explicou Nico. (conforme informações do site globoesporte)