Antes do Brasileirão, Santos e Flamengo jogam pela Copa do Brasil nesta quarta

Foto/Metro Zé Ricardo (esq) poupa titulares no primeiro jogo contra o Atlético-GO

No fim de semana começa mais uma edição do Campeonato Brasileiro, mas seis clubes que vão disputar a principal competição nacional entram em campo nesta quarta-feira (10) pela Copa do Brasil. Flamengo e Atlético-GO no Maracanã e Santa Cruz-PE e Atlético-PR no Arruda se enfrentam pela rodada de ida das oitavas de final, enquanto Paysandu-PA e Santos, no Mangueirão, já fazem a partida de volta.



A rodada começa no Rio de Janeiro, às 18h30 (MS), com a estreia do Flamengo, time que veio da Libertadores, na competição. O time carioca recebe um outro estreante, o Atlético-GO, que entrou nesta fase por ser o atual campeão da Série B do Campeonato Brasileiro.

Apesar de não revelar quais, o técnico Zé Ricardo deve poupar alguns titulares no confronto, enquanto o time goiano joga com força máxima para levar a decisão para o jogo de volta, em casa. O jogo terá arbitragem de Jean Pierre Gonçalves Lima, auxiliado por Jose Eduardo Calza e Lucio Beiersdorf Flor.



As outras duas partidas acontecem às 20h45 (MS). Em Recife, Santa Cruz e Atlético-PR se enfrentam pela rodada de ida e é mais um confronto de estreantes na Copa do Brasil.

O Santa ganhou a vaga por ser o atual campeão da Copa do Nordeste, enquanto os paranaenses disputam a Libertadores. A arbitragem será de Grazianni Maciel Rocha (RJ), com Luiz Antonio Muniz de Oliveira (RJ) e Diogo Carvalho Silva (RJ) nas bandeiras.



Em Belém, Paysandu e Santos fazem o segundo jogo entre eles. Na ida, o Peixe venceu por 2 a 0 na Vila Belmiro e entra em campo com uma situação confortável. Apenas uma derrota por três gols de diferença tira o time do torneio. O técnico Dorival Júnior não conta com alguns jogadores lesionados, como o zagueiro David Braz e o meia Copete, mas a vantagem conquistada em casa pode fazer o treinador poupar outros titulares.

Do lado do Papão, o que preocupa a Comissão Técnica é o desgaste após a conquista do título paraense no último domingo. Por isso, o time que entra em campo só será divulgado momentos antes da partida. O árbitro será Andre Luiz de Freitas Castro, auxiliado por Cristhian Passos Sorence e Leone Carvalho Rocha, todos de Goiás.