Alunos da rede municipal de ensino conquistam medalhas em competição nacional de Judô

Divulgação/PMCG Os alunos competiram na classe sub-15

Cinco alunos que integram a delegação de Mato Grosso do Sul, subiram ao pódio no Campeonato Brasileiro de Judô-Região IV, que aconteceu em Brasília.



No feminino as alunas Vitória Hana dos Santos Aroca (-48 kg/leve) e a Fantine Figueiredo Medeiros (+64 kg/pesado), foram campeãs da competição em suas categorias. No masculino o aluno Keller da Silva Gomes (-53 kg/meio-médio) ficou na terceira colocação, já o atleta Ecio Almir Oliveira (-48 kg/leve) ficou com o título de vice-campeão, e Ryan Lucas de Oliveira Gonçalves (-34 kg/ meio-leve) conquistou o terceiro lugar em suas respectivas categorias.



Os alunos competiram na classe sub-15 (13 e 14 anos) e disputaram com atletas de Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Rondônia, além dos colegas do próprio estado e os adversários donos da casa.



O destaque da competição ficou por conta da aluna sul-mato-grossense Vitória Hana, que conquistou o tetracampeonato da competição e foi convocada pelo Comitê Olímpico Brasileiro para participar de um treinamento de campo, devido ao seu resultado na última edição dos Jogos Escolares Brasileiros, garantindo sua vaga para o evento que ocorrerá em julho.