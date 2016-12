Águia Negra espera “milagre” até janeiro para não desistir do Estadual

Gazeta MS/Arquivo Bicampeão estadual, Águia negra pode ser mais um a abandonar o campeonato por falta de dinheiro

A semana não foi das melhores para o futebol profissional sul-mato-grossense. Primeiro o Naviraiense, campeão em 2009, expôs a dificuldade financeira do clube para disputar o próximo Campeonato Estadual e, sem apoio, enviou, segundo seu presidente, comunicado à Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) abrindo mão da disputa.



Agora, outro campeão estadual pode também não jogar. O Águia Negra, primeiro em 2007 e 2012, espera a primeira semana de janeiro para, caso não consiga levantar os recursos necessários para disputa, comunicar a Federação que também deixa a competição.



A diretoria do time de Rio Brilhante tem trabalhado para arrecadar o montante necessário para jogar, mas o valor conseguido até o momento está longe de ser suficiente. “Conversamos com empresas e pessoas que sempre nos ajudam, mas o valor conseguido até agora é insuficiente, não dá nem para arriscar”, lamenta o presidente Iliê Vidal. Segundo ele, a possibilidade de não jogar o Estadual é a mais provável. “Só se acontecer um milagre nos próximos dias”, afirma.



Sem apoio da Prefeitura

Assim como o Naviraiense, o Águia sempre contou com forte apoio do poder público local, mas recomendação do Ministério Público para que prefeituras não invistam em futebol profissional tem atrapalhado a sobrevivência dessas equipes. De acordo com Iliê, o problema que CEN e Águia Negra estão enfrentando não parece afetar outras cidades. “Em Naviraí e aqui em Rio Brilhante os prefeitos não conseguem ajudar por causa do MP. Mas essa mesma recomendação parece não chegar à Corumbá, Costa Rica e Chapadão do Sul, por exemplo, que já trabalham na montagem de equipes fortes para a disputa”.



Se confirmar a saída, a vaga do Águia Negra deve ser oferecida ao Coxim e, em seguida, ao Moreninhas, os dois na fila criada com a disputa da Série B Estadual. Se jogar, o Águia estreia no dia 29 de janeiro contra o Corumbaense no Estádio Arthur Marinho.