Águia Negra e Urso vencem jogos atrasados do Estadual

Noé Faria Jogadores do Águia Negra comemoram o gol da vitória já nos acréscimos

Dois jogos atrasados pela segunda rodada do Campeonato Estadual foram realizados na noite desta quarta-feira na região Sul do Estado, ambos pelo Grupo B. Em Rio Brilhante, o Águia Negra contou com um gol nos acréscimos para bater o Sete de Dourados por 2 a 1, mesmo placar da virada do Urso sobre o Naviraiense, em Naviraí. Derrotados no primeiro jogo, os dois times somaram os primeiros pontos na competição.



No Estádio Ninho da Águia, o time de Rio Brilhante foi mais efetivo em busca da vitória, mas abriu o placar apenas aos 19 minutos do segundo tempo com o meia Tity. O Sete ainda esboçou reação e empatou aos 40 com o volante Primo, de cabeça, após jogada de Thiago Mattos. Quando o jogo caminhava para o empate, a pressão do Águia deu resultado com o volante Peu, aos 47 minutos, fazendo o gol que fechou o placar.



Naviraiense e Urso se enfrentaram no Estádio Virotão em busca da primeira vitória e o time de Mundo Novo, surpreendendo os quase 700 torcedores, se deu melhor. O Jacaré abriu o placar aos 43 minutos em cobrança de pênalti de Ícaro. Na etapa final, o ataque do Urso contou com a colaboração da defesa adversária para virar o jogo. Logo aos três minutos, Juvenil aproveitou uma saída de bola errada para empatar o jogo e aos 43, Davi marcou o gol da vitória.



Com os jogos, todos os times do Grupo B agora jogaram duas vezes. Águia Negra e Urso somam três pontos e ficam junto com o Ivinhema na segunda posição, os três clubes rigorosamente iguais. Naviraiense e Sete, também iguais, dividem a lanterna neste início. A liderança é do Corumbaense, com seis pontos.