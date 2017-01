Águia Negra confirma ex-auxiliar Virgílio Ferreira como técnico

Divulgação Virgílio (centro) com Chiquinho Lima (direita) durante a passagem no Águia Negra entre 2014 e 2015

A possibilidade de não disputar o Campeonato Estadual que começa no final deste mês ficou muito perto de se concretizar, mas o Águia Negra segue na disputa. Bicampeão em 2007 e 2012, o time de Rio Brilhante aposta mais uma vez em um elenco dentro das limitações financeiras e que com pretensões de fazer uma primeira fase que mantenha o clube na primeira divisão.



A escolha do treinador aconteceu nesta linha. Auxiliar técnico de Chiquinho Lima nos campeonatos de 2014 e 2015 e depois no título conquistado pelo Sete de Dourados no ano passado, Virgílio Ferreira foi o escolhido e chega em Rio Brilhante nesta sexta-feira para se reunir com a diretoria e fazer o planejamento. “Chego em Rio Brilhante amanhã [sexta-feira] e vou sentar com a diretoria e o presidente Iliê para discutirmos como vamos fazer, porque sabemos da dificuldade financeira que vamos ter. Mais já temos um grupo de atletas da cidade que já conheço e estão treinando. Fiz contato com alguns atletas que conheço”, explicou.



Carioca de 49 anos, Virgílio tem no currículo passagens por times cariocas e sul-mato-grossenses como auxiliar. Com Chiquinho Lima, ajudou a levar o próprio Águia Negra ao vice-campeonato de 2014 e colocou o Operário de volta a elite em 2015. Na temporada passada, conquistou o título estadual pelo Sete de Dourados e contribuiu o mesmo clube para a campanha inédita do Brasileirão Série D com a classificação para a segunda fase. Também foi treinador em times de bases e comandou o profissional em algumas vezes ao substituir o treinador em eventuais jogos.



Sobre o primeiro trabalho como treinador, Virgílio se diz honrado pelo convite e avisa que vai colocar em prática todo ensinamento que teve durante anos como auxiliar. “É um desafio muito grande, mais estou muito feliz pela oportunidade que o presidente Iliê está me dando e vou fazer o meu melhor como sempre fiz por onde passei só que agora com uma responsabilidade muito maior. Tenho experiência muito grande e tive o privilégio de ter trabalhado com grandes treinadores do futebol brasileiro", finalizou.



A estreia de Virgílio Ferreira no comando do Águia Negra será no dia 29 deste mês contra o Corumbaense, fora de casa. Além do rival da estreia, o time de Rio Brilhante jogará a primeira fase do estadual contra o Sete de Dourados, Naviraiense, Urso e Ivinhema, mas este último, deve desistir da competição por falta de recursos financeiros.