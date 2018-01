Águia Negra acerta retorno de Eloi Kruger após sete anos

Gazeta MS/Arquivo Eloi Kruger retorna ao Águia Negra após sete anos

Nas últimas horas de 2017, o Águia Negra foi o penúltimo time a confirmar o nome do treinador para o Campeonato Estadual. Elói Kruger acertou neste domingo (31) o seu retorno ao clube que levou ao título em 2007. A apresentação deve acontecer nesta terça-feira (2) junto com o elenco. Agora, apenas o Comercial ainda não definiu o técnico para 2018 entre os dez participantes da competição.



A escolha do técnico foi confirmada pelo presidente Iliê Vidal que credita à amizade entre eles o acerto. “A questão salarial não foi levada em conta. O Elói sabe as nossas condições financeiras que estão bem abaixo dos últimos anos”, explicou.



A última passagem do treinador por Rio Brilhante aconteceu no Estadual de 2010. Depois comandou outros times do MS, como o Sete de Dourados em 2011 e o Novo em 2013. Nos últimos anos estava em Cascavel-PR, sai cidade natal, onde trabalhava com categorias de base.



Com o treinador definido, o dirigente agora centra as atenções na montagem do elenco. De acordo com ele, cerca de 20 jogadores estão com acordo verbal, mas a divulgação de nomes só será feita nos próximos dias. “Estão apenas apalavrados e sabemos como essas negociações são frágeis. Sempre pode surgir uma proposta melhor, ainda mais que nosso limite é bem baixo”.



No campo das especulações, alguns jogadores devem retornar ao clube. Entre os cotados estão os meias Alex Faria, Leandro Branco, os lateral Fabiano e Jorginho e os atacantes Preto e Amarildo.



O Águia negra estreia no Estadual no dia 17 de janeiro, às 20h10, no Estádio Douradão, contra o Operário AC, recém promovido da Série B. Os dois clubes estão no Grupo B, junto com Urso e Sete de Dourados, que se enfrentam no mesmo dia em Mundo Novo, e o campeão Corumbaense.