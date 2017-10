Adversários tropeçam e Corinthians volta a abrir dez pontos na liderança

Divulgação / Palmeiras Palmeiras sai na frente e não resiste a pressão do Bahia e cede o empate

A variação da vantagem do Corinthians na liderança do Campeonato Brasileiro voltou a atingir seu nível máximo de dez pontos no final desta 27ª rodada. O Timão venceu o Coritiba-PR e viu o Grêmio cair em casa e o Santos empatar em Campinas.



Dos oito pontos de frente, o Corinthians agora tem dez de vantagem sobre o Peixe e, faltando 11 rodadas para terminar o campeonato, o título fica cada vez mais próximo. Palmeiras e Flamengo, que lutam para seguirem no grupo de classificados para Libertadores, empataram em casa e vêem a aproximação de novos postulantes.



Na quarta, em Itaquera, o Corinthians recebeu o Coritiba e não demorou para abrir o placar, com Jô aos nove minutos. Ainda no primeiro tempo, Henrique Almeida empatou aos 39. Na etapa final o jogo seguiu equilibrado e os paranaenses até poderiam ter conseguido a virada, mas pararam em Cássio. Maycon, que entrou aos 25 minutos, fez a diferença para o Timão e decretou a vitória do líder com gols aos 33 e aos 43 minutos, fechando o placar em 3 a 1.



Em Porto Alegre, o Grêmio enfrentou o Cruzeiro, mas o pensamento dos gaúchos parece estar mesmo na Libertadores. Mesmo em casa, o Tricolor foi derrotado por 1 a 0, gol de Rafael Sóbis, já no segundo tempo e agora está 12 pontos abaixo do Corinthians. Foi a quarta derrota nos últimos cinco jogos.



Nesta quinta foi a vez do Santos tentar manter a distância, mas também fracassou. No Estádio Moisés Lucarelli, a Ponte Preta marcou primeiro, com Naldo, logo aos quatro minutos. Pouco antes do intervalo, Ricardo Oliveira, de cabeça, empatou para o Santos. No segundo tempo, o Peixe pressionou em busca do gol da virada, mas o goleiro Aranha segurou o 1 a 1 até o fim da partida.



Com esses resultados, o Corinthians lidera com 58 pontos, o Santos tem 48, seguido pelo Cruzeiro, com 47 e uma partida a mais que os adversários. O Grêmio caiu para quarta posição, com 46.



Nos outros jogos, Flamengo e Palmeiras vacilaram. O Mengão ficou no 1 a 1 com o Fluminense no Maracanã e o Verdão chegou abrir 2 a 0 no Bahia, mas permitiu o empate em 2 a 2 no Pacaembu.



Entre os times que brigam contra a degola, o Sport-PE foi à Salvador e venceu o Vitória-BA por 2 a 1, saindo do Z4. Na sua vaga entrou o São Paulo, derrotado pelo Atlético-MG por 1 a 0. O Avaí-SC voltou a perder, agora para o Vasco por 2 a 1 e também volta a se complicar.