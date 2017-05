Perto da estreia na Série D do Campeonato Brasileiro, o Sete de Dourados teve, nesta quinta-feira (18) quase todo o elenco montado para a competição.

No trabalho realizado no revigorado Estádio da Leda, o técnico Nei César teve à disposição, além dos jogadores que já treinam com o grupo desde a semana passada, o volante Buru e o atacante Acosta.

Outro que já está em Dourados é o meia Marlon, irmão gêmeo de Marlone, do Atlético-MG e os últimos a se apresentarem são o zagueiro Thiago Moura e o goleiro Diego, que chegam na próxima semana.

Franz Mendes Acosta e Buru treinam com elenco na Leda e Marlon se apresenta



O trabalho realizado na Leda foi o primeiro no local nesta temporada, mas devem acontecer outros. O estádio está localizado no centro da cidade, o que facilita a presença do torcedor que queira acompanhar o treino, mas esse não é o único motivo. “O gramado está em excelente condições e as dimensões do campo também são muito boas”, explica o técnico Nei César. Com todos os laudos necessários para liberação prontos para serem entregues, o local poderá até receber jogos das próximas competições oficiais da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS).



Liberados

Para o jogo deste domingo, contra o União Rondonópolis-MT, na estreia do Brasileiro, nem todos os novos contratados estarão à disposição. Os casos mais simples e já resolvidos são dos jogadores que atuavam em clubes do MS, como o lateral Léo Félix, o volante Peu e o meia Leandro Branco, todos vindos do Águia Negra. O zagueiro Anderson Peixe, o lateral Cacimba e o atacante Damião, transferidos de outras federações, já estão liberados também.

Franz Mendes Acosta deve estrear contra a Aparecidense no primeiro jogo em Dourados



De acordo com o gestor do Sete, Tony Montalvão, os outros jogadores podem estrear na primeira partida em casa, dia 28, contra a Aparecidense, no Estádio Douradão. “Acosta e Buru devem estar com a situação regularizada até a próxima quarta-feira. O Marlon chegou hoje [quinta] mas já está com seu contrato pronto para ser registrado”, explicou o dirigente em entrevista ao programa Grande Esportes.



Mais dois

Os últimos contratados se apresentam ao clube na próxima semana, mas não novidades para o torcedor. Na segunda-feira (22) chega o zagueiro Thiago Moura, que disputou a Série A2 do Campeonato Paulista pela Penapolense. O jogador chegou a participar da pré-temporada do Sete em 2016 e até marcou gol em um amistoso contra o Novo, mas não seguiu no clube. Outro que retorna é o goleiro Diego, campeão estadual pelo Corumbaense, que se apresenta no dia seguinte.