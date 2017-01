Aberto cadastro para profissionais que trabalharão no Estadual de futebol

Anderson Ramos/ Arquivo Capital News Cronistas, locutores e imprensa em geral podem fazer cadastro na ACEMS

Profissionais da comunicação que desejam trabalham no Campeonato Estadual de Futebol e demais eventos esportivos em 2017, já podem fazem o credenciamento oferecido pela Associação de Cronistas de Mato Grosso do Sul (ACEMS).



O credenciamento começou no início dessa semana e garante acesso dos profissionais aos locais de competição, conforme a Lei Federal 12.395/2011. Mais de 250 profissionais costumam acompanhar as partidas durante a cobertura dos jogos e eventos.



Convênio entre a ACEMS e a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul foi assinado na tarde da última segunda-feira (9), assim como aconteceu no campeonato em 2016.

De acordo com o presidente da ACEMS, jornalista Antonio Coca, o credenciamento garante que somente profissionais credenciados tenham acesso aos locais de trabalho, evitando o acesso de pessoas no espaço destinado aos profissionais da imprensa.



Serviço:

Para obter a credencial da ACEMS os profissionais da comunicação devem mandar e-mail para emailcoca_news@hotmail.com ou futebolnacanela@gmail.com. A taxa de anuidade da ACEMS é de 70 reais.