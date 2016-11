Abertas inscrições para 1ª corrida MS contra a corrupção; prova será dia 11

Estão abertas as inscrições da 1ª corrida MS contra a corrupção, promovida pela Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, através da Fundesporte (Fundação Estadual do Esporte) e a Rede de Controle da Gestão Pública. A prova acontece no dia 11 de dezembro, em Campo Grande.



O percurso de 7km começa em frente ao Parque das Nações Indigenas, na entrada do Museu Dom Bosco, e segue em direção e pelas ruas do Parque dos Poderes. Também está prevista uma caminhada de 5km.



As inscrições podem ser feitas pelo site centraldacorrida.com.br. Inicialmente, foram disponibilizadas mil inscrições para a corrida e mil para a caminhada. Os interessados devem trocar 2kg de alimentos não-perecíveis.



“Esperamos a participação maciça do sul- mato-grossense nesse evento. Queremos nos reunir para mostrar que não aceitamos e combatemos todo tipo de corrupção, que estamos atentos, fiscalizando e trabalhando pautados pela ética. O esporte tem importante papel na cidadania, tem poder mobilizador e é isso que objetivamos, ajudar a mobilizar o povo”, disse o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Miranda.