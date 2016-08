A força da torcida na Rio 2016

As Olimpíadas Rio 2016 está dando o que falar. Primeiramente, a festa de abertura foi uma celebração surpreendente para todos. A crítica externa foi só elogios, um comentário melhor que o outro sobre como o Brasil conseguiu superar as expectativas e como a festa foi animada e emocionante.



O que ninguém esperava era o fervor da torcida nessas Olimpíadas. O Brasil veio discreto mas mostrou sua força através das vibrações e das surpresas que a população separou para os atletas, mas não só para eles. Teve até cartaz de protesto político discreto contra o impeachment, para driblar a censura. Houve silêncio durante a luta dos boxeadores Joshua Buatsi (britânico) e Adilbek Niyazymbetov (cazaque), mas quando o juiz aparecia no meio, a vibração era intensa, afinal o juiz era brasileiro.



Há quem tenha ficado extremamente chateado com as vaias, como o francês Renaud Lavillenie e seu técnico Philippe d'Encausse, que disse que o Brasil é um "país bizarro", após Thiago Braz garantir o ouro no Salto com Vara. O jornal francês, Le Monde, fez menção à possíveis forças místicas que ajudaram na vitória de Thiago.



Outros casos em que a torcida mostrou sua força estão apresentadas nesse infográfico, abaixo.