UFMS disponibiliza mais de três mil vagas por meio do SISU

Deurico/Capital News Quinze cursos foram acrescentados para este processo

Para o primeiro semestre de 2019, a UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) irá disponibilizar 3.646 vagas por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Deste total, 1.796 são para ampla concorrência e 1.850 são destinadas a candidatos que se encaixam nas políticas de cotas, determinadas pela Lei nº 12.711/2012. As oportunidades são para 112 cursos disponíveis nas dez cidades em que a Instituição está presente em Mato Grosso do Sul.

Segundo a UFMS, em relação ao ano passado, 15 cursos foram acrescentados para este processo, entre eles quatro novas graduações criadas pela UFMS em 2018: Engenharia de Alimentos, Engenharia Física, Engenharia Química e Audiovisual. Nesta oferta há ainda cursos que no último processo seletivo apresentaram uma boa oportunidade para ingresso, como: Educação do Campo, Engenharia de Alimentos, Filosofia, Processos Gerenciais e Turismo (Campo Grande); Geografia e Letras Português/Inglês (Aquidauana); Educação Física, História, Letras Português/Espanhol Matemática (Corumbá); Engenharia Florestal (Chapadão do Sul); Letras Português e Sistemas de Informação (Coxim); Engenharia de Produção e Administração (Nova Andradina); Pedagogia (Naviraí); Ciência da Computação (Ponta Porã); e Letras Português/Espanhol (Três Lagoas).

De acordo com o pró-reitor de Graduação, Ruy Alberto Caetano Corrêa Filho, os candidatos devem se atentar ao regulamento e cronograma do processo seletivo, em especial ao prazo de adesão às listas de espera. “Tanto a lista de espera do Sisu quanto da UFMS serão referências para a segunda e terceira chamada, respectivamente. É importante ressaltar que somente uma chamada será feita pela lista de espera Sisu, visto que as demais serão realizadas pela lista de espera UFMS”, alertou.

No Termo de Adesão estão contidos os pesos e as notas mínimas de cada prova para as opções de curso e turno desejado, além da distribuição das vagas reservadas. No material, encontra-se também, a documentação necessária para a realização da matrícula.