UEMS abre vagas para transferências interna e externa

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) abriu vagas nos cursos de graduação nas modalidades de reingresso, transferência interna, transferência externa e aluno especial para 2017.



Ao todo são 2 mil vagas para 54 cursos nas 15 unidades. Conforme informações da assessoria, o reingresso e a transferência interna são modalidades de ingresso nos cursos de graduação, a partir do 2º ano, para candidatos que já são alunos da UEMS.



O acadêmico deve preencher e encaminhar o requerimento nesta quarta-feira (22), na coordenação do curso de origem. Os estudantes de outras Instituições de Ensino Superior que tenham interesse em ingressar nos cursos de graduação da UEMS, a partir do 2º ano, podem se candidatar à transferência externa.



A solicitação deve ser feita no dia 6 de março, na coordenação do curso pretendido. A pessoa possui graduação, mas deseja cursar até três disciplinas como Aluno Especial em algum curso de graduação da UEMS pode fazer a solicitação no dia 24 de março.