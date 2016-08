Secretaria de Educação oferece cinco novos cursos na área da Saúde

Tamanho do texto

A Secretaria de Estado de Educação (SED), amplia oferta de cursos técnicos nas escolas e centros de educação profissional da Rede Estadual de Ensino. A oficialização será nesta quarta-feira (31), a solenidade de lançamento dos cursos técnicos da área da Saúde da Rede Estadual de Ensino de MS, às 20h, no Buffet Ondara.



A ideia é fortalecer a Educação Profissional do Estado, visando a formação dos estudantes. Serão oferecidas 1050 vagas para os cursos técnicos, gratuitos, com duração média de 18 meses, em Análises Clínicas, Agente Comunitário de Saúde, Enfermagem, Gerência de Saúde e Auxiliar de Saúde Bucal, atendendo, inicialmente, nove municípios do Estado: Camapuã, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã, Três Lagoas.



No dia 19 de setembro começam os cursos. O aluno deve ter no mínimo 16 anos, exceto para Auxiliar de Saúde Bucal, que é 18. Os interessados devem procurar as escolas.