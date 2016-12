Rede Estadual terá 12 escolas de tempo integral para atender 4 mil estudantes

As unidades vão atender 4 mil estudantes e serão distribuídas de início em cinco cidades: Campo Grande, Dourados, Corumbá, Maracaju e Naviraí. Denominado Escola da Autoria, o projeto de lei foi aprovado pela Assembleia Legislativa.



"Estamos chamando este modelo de Escola da Autoria porque o objetivo é estimular o protagonismo juvenil em uma educação pautada no jovem e seu projeto de vida, que incentive as publicações de alunos e professores" afirmou a secretária de Educação, Maria Cecília da Motta, em entrevista ao site de notícias do governo.



O objetivo é reduzir o índice de abandono e aumentar a aprovação dos estudantes no ensino médio da rede pública estadual. A proposta amplia para nove horas o tempo de permanência dos jovens na escola.