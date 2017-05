Programa educacional busca diminuir abandono e reprovação de estudantes

Divulgação/Assessoria Começou nesta segunda(8) o programa "novo mais educação"

Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Campo Grande deu início na última segunda-feira (8) ao projeto "Novo Mais Educação" em 44 escolas da Rede Municipal de Ensino (Reme). A ação em parceria com o Governo Federal atenderá 2.710 alunos do 2º ao 9º ano do ensino fundamental, este ano.Com objetivo de complementar a carga horária de 15 horas semanais, o aluno realizará atividades de acompanhamento ajudando melhorar seu desempenho em disciplinas como Língua Portuguesa e Matemática.

Segundo a Semed, a meta é evitar abandono dos estudos por parte do aluno, a reprovação e a distorção entre a idade e o ano que o frequenta. Aluno que participar do programa receberá três refeições diárias dentro da escola.



Como forma de valorizar e incentivar os profissionais da rede municipal a participarem do programa, a Semed realizou em abril, uma palestra da qual participaram cerca de 200 professores readaptados, que foram afastados por problemas de saúde, mas estão aptos a desenvolver outras atividades na escola. A palestra orientou os professores sobre o funcionamento do programa.