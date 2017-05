Prefeitura aplica prova para avaliar aprendizado da rede municipal

Divulgação/Assessoria Professores capacitados da Semed aplicarão as atividades

Os quase 10 mil estudantes do 3º ano do ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino (Reme) de Campo Grande estão sendo avaliados nas escolas do município nesta quinta e sexta-feira (5). O objetivo é levantar informações sobre o desenvolvimento dos alunos em relação a alfabetização nas discicplinas de língua portuguesa e Matematica.

A avaliação que está sendo aplicada nas 93 escolas, foi uma das metas anunciadas pela secretária de Educação Ilza Mateus, logo no inicio da sua gestão. Com informações em mãos, os gestores, coordenadores e professores poderão tomar decisões e direcionar ações de intervenção pedagógica, ainda no primeiro semestre, para efetivar o aprendiagem em relação aos resultados esperados.

Os resultados também serão direcionados a Superitendência de Gestão de Políticas Educacionais da Semed na elaboração de ações como formações continuadas e no acompanhamento pedagógico nas escolas.

Provas

As provas foram elaboradas por técnicos da Semed que passarm por uma capacitação para aplicar os testes.

Mais de 80 técnicos acompanharão a aplicação das provas, que terão 12 questões de leitura, 21 de matemática e uma produção de texto. As questões das provas de leitura e metemática serão de múltiplas escolhas.

As equipes da Semed farão as correções dos testes a partir do dia 9 de maio e os resultados serão concluídos ainda no primeiro semestre