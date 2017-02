Prazo para matrícula no Sisu termina nesta terça-feira

Tamanho do texto

O prazo para que os candidatos selecionados no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) façam a matrícula nas instituições de ensino termina nesta terça-feira (7).



Os candidatos devem estar atentos ao cronograma estabelecido, uma vez que não haverá outra chamada para os selecionados na primeira opção de curso.



As instituições podem estender o prazo de matrícula até a quarta-feira (8). Cabe ao candidato verificar, junto à instituição de ensino em que foi aprovado, o local, horário e procedimentos para a matrícula.



Foram oferecidas 237.840 vagas em instituições públicas, entre universidades federais e estaduais, institutos federais e instituições estaduais. Aproximadamente de 2,5 milhões se inscreveram no Sisu.