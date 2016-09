Prazo de documentos do Fies é prorrogado devido à greve dos bancários

O prazo de validade dos documentos destinados à contratação de financiamento e ao aditamento de contrato do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) foi prorrogado. A decisão veio por conta da greve nacional dos bancários, que já dura quase uma semana.



Os Documentos de Regularidade de Inscrição e os Documentos de Regularidade de Matrícula que expirarem durante a greve ou até dez dias depois serão acatados pelos agentes financeiros do Fies. O fies financia cursos superiores com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).



Pode se inscrever às vagas remanescentes do Fies 2º/2016 o estudante que, cumulativamente, atenda às seguintes condições:



- tenha participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir da edição de 2010 e obtido média aritmética das notas igual ou superior a 450 pontos e nota na redação superior a zero;

- tenha renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos.