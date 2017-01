Período de matrículas na rede estadual de ensino termina sexta-feira

Divulgação Com intenção de agilizar processo a pré-matrícula será digital em todo o Estado

O período de pré-inscrição para a matrícula na Rede de Ensino Estadual de Mato Grosso do Sul terminará na sexta-feira (8). As atividades começaram no dia 7 de novembro.



De acordo com a assessoria, todas as escolas localizadas em áreas urbanas contam com o sistema de Matrícula Digital, uma forma rápida e segura de realizar esse processo, via internet.



O acesso pode ser feito utilizando um computador, tablet ou smartphone e o candidato deverá se inscrever apenas uma vez, até a próxima sexta-feira, dia 06 de janeiro de 2017. Haverá uma nova chance, de 23 a 27 de janeiro. A pré-inscrição é para estudantes concluintes do 9º ano em escola que não ofereça o ensino médio, estudantes de escola estadual que não ofereça a série subseqüente, estudantes novos ou que desejam mudar de escola, estudantes desistentes.



A vaga será destinada a outro candidato, caso a matrícula não seja efetuada no prazo estipulado. Não estará assegurada a vaga para o interessado quando as informações fornecidas na inscrição não corresponderem à documentação apresentada no ato da matrícula.