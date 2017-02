Parte das escolas estaduais retornam às aulas nesta segunda

Divulgação/Portal MS Maioria das escolas estaduais retornam às aulas nesta segunda

A maioria dos alunos da rede estadual de ensino voltaram às aulas nesta segunda-feira (13). Apenas os matriculados no período integral e de alguns municípios do interior iniciarão o ano letivo na próxima segunda-feira (20).



Os kits escolares, uniforme e merenda escolar estarão disponíveis nesta segunda-feira, conforme nota do governo estadual. A secretária estadual de Educação, Maria Cecília Amendola da Motta, diz que a expectativa é positiva após os professores iniciarem o ano letivo com treinamento para acolhimento dos alunos.



“Nossa expectativa é a melhor possível, os professores efetivos e convocados passaram toda a semana num acolhimento. Também promovemos essas atividades com os professores do ensino integral”, disse.



A rede estadual de ensino de Mato Grosso do Sul tem 250 mil alunos e 366 escolas.



Escola integral

Conforme a assessoria da secretaria de Educação, do dia 13 ao 17 as escolas de tempo integral terão uma recepção aos alunos e familiares com várias atividades, incluindo explicações sobre o funcionamento do programa “escola de autoria”. As aulas iniciam apenas no dia 20.