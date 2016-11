Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro tem 6 finalistas do Estado

Divulgação Semifinal realizada em Salvador (BA) reuniu 125 participantes

O Programa objetiva aprimorar a didática dos docentes de Língua Portuguesa para desenvolver competências de escrita em seus alunos e contribuir com a melhoria do ensino público. É realizado pela Fundação Itaú Social e Ministério da Educação (MEC), com coordenação técnica do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec).



Os últimos 38 finalistas da 5ª edição da Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro, que concorreram no gênero Poema. Mato Grosso do Sul classificou dois alunos nesta etapa e, com isso, terá seis representantes na final, marcada para dezembro, em Brasília (DF)



O gênero foi trabalhado por alunos dos 5º e 6º anos do Ensino Fundamental da rede pública. As etapas anteriores foram de Memórias Literárias, com estudantes de 7º e 8º anos; Crônica, com alunos do 9º ano do Ensino Fundamental e do 1º ano do Ensino Médio; e Artigo de Opinião, com jovens de 2º e 3º anos do Ensino Médio. Na premiação final serão revelados os cinco ganhadores de cada categoria.