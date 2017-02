MEC libera resultado do Fies nesta segunda-feira

O Ministério da Educação (MEC) liberará o resultado do processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). A divulgação acontece nesta segunda-feira (13), e é para o primeiro semestre de 2017.



A lista dos candidatos pré-selecionados na chamada regular, bem como a lista de espera, pode ser consultada onde foi realizada a inscrição. Serão beneficiados 150 mil financiamentos. De acordo com a Agência Brasil, os estudantes classificados com base no número de vagas do curso serão pré–selecionados na chamada única. Os demais, não pré–selecionados, serão automaticamente incluídos em lista de espera.



De terça-feira (14), até o dia 20, os estudantes da chamada única deverão concluir a inscrição no SisFies. Para os que ficaram na lista de espera, o prazo para concluir a inscrição é o dia 3 de março.



A taxa de juros do programa é de 6,5% ao ano. O governo reduziu o teto do financiamento aos estudantes. O limite mensal do Fies passou de R$ 7 mil para R$ 5 mil. A oferta de vagas dá prioridade aos cursos de engenharias, formação de professores e áreas de saúde.