MEC divulga resultado da segunda chamada do Prouni

O Ministério da Educação divulgou o resultado da segunda chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni). A divulgação aconteceu nesta segunda-feira (20).



Os estudantes têm até sexta-feira (24) para comprovar informações realizadas durante as inscrições. O candidato a bolsas de estudos deve apresentar, na instituição para a qual foi aprovado, documentos originais de identificação, comprovantes de residência, de conclusão do ensino médio, de rendimentos e, quando for o caso, de separação, divórcio ou morte dos pais, pagamento de pensão alimentícia, de professor da educação básica e de deficiência. A lista de documentos pode ser consultada na página do Prouni.



A instituição deve, obrigatoriamente, entregar o protocolo de recebimento. O MEC orienta ao estudante que fique atento, mesmo após todo o procedimento, já que o coordenador do programa na instituição pode exigir documentos adicionais caso julgue necessário.