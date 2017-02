Mais de R$ 16,6 milhões são destinados a instituições ligadas ao Pronatec

Arquivo/Agência Brasil Pronatec foi criado em 2011

O Ministério da Educação destinou R$ 16,6 milhões ao Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). O investimento reforça o compromisso assumido pelo governo federal de ampliar a rede de educação técnica e profissional.



De acordo com a coordenadora-geral da Bolsa-Formação do MEC, Francismara Alves de Oliveira Lima, o repasse garantirá a continuidade da oferta de cursos do programa.



“Esses recursos vão assegurar a continuidade de cerca de 500 mil matrículas nas redes públicas e privadas de educação e no Sistema S”, disse.



O Pronatec foi criado em 2011 para expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica no País. Até 2014, o programa obteve mais de 8,1 milhões de matrículas, entre atividades técnicas e de qualificação profissional, em mais de 4.300 municípios. Já em 2015, foram 1,3 milhão de pessoas matriculadas.