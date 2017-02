Leitores estão satisfeitos com designação de escolas

A maior parte dos leitores do Capital News está satisfeita com a designação das escolas públicas. Para 58.31%, a primeira opção escolhida correspondeu a designação.



Para 20.98%, a escola designada não era a primeira opção, mas decidiram aceitar o resultado. Já 20.71% dos leitores tentarão mudar a escola, já que também não correspondeu a primeira opção. Veja o resultado aqui.

Após o resultado da designação, os inscritos devem ir até a escola designada e efetivar a matrícula, para garantir a vaga na escola.



Atenção para prazos

A prefeitura divulgou nesta quinta (2) que alunos novos ou que perderam os prazos de pré-matrícula para a rede municipal já podem procurar a Central de Matrículas para conseguir uma vaga.



Conforme a chefe da Divisão da Central de Matrículas, Adriana Cedrão, pelo menos cinco mil alunos ainda precisam efetivar a matrícula.



Responsáveis devem procurar o atendimento especial para cadastro na Central de Matrículas até 10 de fevereiro, localizada na Rua Onicieto Severo Monteiro, 460, Vila Margarida. Também é possível ligar no 0800 615 1515 para esclarecimento de dúvidas.



A efetivação deve ser feita até o dia 6 de fevereiro, quando começa o ano letivo no município. Até os pais que perderam todos os prazos, como o da pré-matrícula, devem procurar a Central a partir desta quinta.



Na rede estadual de ensino, a segunda designação sairá nesta sexta (3) para inscritos entre 23 e 27 de janeiro. Os candidatos devem consultar o site www.matriculadigital.ms.gov.br e verificar para qual escola foram designados, e realizar a matrícula entre 6 e 10 deste mês.



Aulas

Na próxima segunda-feira (6), as aulas iniciam no Município. Já na outra semana, no dia 13 de fevereiro, a rede estadual retoma as atividades na Capital. Nas cidades do interior, os prefeitos têm a opção de iniciar o ano letivo apenas no dia 20.