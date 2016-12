Itaporã recebe recursos do FNDE para melhorias em Escola Estadual

Tamanho do texto

Divulgação/Assessoria Três novas salas serão construídas para atender a demanda de matriculados

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) liberou R$300 mil para obras de ampliação de ampliação da Escola Estadual Edson Bezerra em Itaporã.



De acordo com a proposta apresentada pelo deputado Geraldo Resende, serão construídas três novas salas de aula para atender a elevada demanda de matrículas de alunos, para turma do ensino fundamental e médio.



Segundo a Secretaria de Estado da Educação (SED), em 2013, o centro de ensino tinha 558 estudantes, e em 2016, este número saltou pra 719, o que representou um aumento de 25% no número de alunos.