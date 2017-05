Integrantes da comissão do Plano Municipal de Educação tomam posse amanhã

Divulgação/Assessoria Comissão de Monitoramento do Plano Municipal e Avaliação de Campo Grande toma posse nesta terça

Nesta terça feira (9), toma posse a Comissão de Monitoramento e Avaliação de Campo Grande. Objetivo da comissão é avaliar e acompanhar as etapas que constituem o Plano Municipal de Educação (PME). A comissão vai apontar mudanças necessárias que precisam ser feitas para incorporar no plano e atender as demandas da sociedade. O evento vai contar com a participação da Secretária de Educação Ilza Mateus, profissionais e autoridades do poder público e representantes da rede de ensino particular.



O Plano engloba todo sistema de ensino de ensino do município e é direcionado aos campos da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Médio, Educação Superior, Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial e Educação Profissionalizante à Distância. O documento possui metas e objetivos a longo e curto prazo para serem desenvolvidas no prazo de até 10 anos, o foco é melhor o ensino junto com pais, alunos e o sistema de educação do estado e município.



O Plano Municipal de Educação de Campo Grande foi aprovado sob a Lei nº 5.565 de 23 de Junho de 2015. Desde então, todo planejamento das ações educacionais do município são projetadas em concordância com as metas e estratégias do PME.O evento acontece amanhã (9), na sede da Semed (Centro de Formação da Secretaria Municipal de Educação), às 9h.