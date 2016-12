Inscrições para cursos técnicos do IFMS seguem até 12 de janeiro

Deurico/Capital News Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), em Campo Grande

Instituto Federal de Mato Grosso do Sul tem inscrições abertas até o dia 12 de janeiro de 2017, com 280 vagas disponíveis em cursos técnicos gratuitos, ofertados pelo IFMS. Os interessados podem se inscrever pela Página do Candidato da Central de Seleção. O endereço é www.ifms.edu/centraldeselecao.



A oferta é para os municípios de Aquidauana, Campo Grande, Nova Andradina e Ponta Porã, conforme a tabela abaixo. As opções são os cursos técnicos em Agricultura, Desenho da Construção Civil, Informática, Informática para Internet e Zootecnia, todos na modalidade subsequente, em que o candidato deve ter o ensino médio completo.



Também é oferecido o curso técnico integrado em Edificações, em Aquidauana, na modalidade Educação de Jovens e Adultos (Proeja). Para concorrer a uma vaga, é preciso ter o ensino fundamental completo e 18 anos, no mínimo.