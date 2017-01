Inscrição em cadastro reserva de professores temporários encerra neste mês

A Secretaria de Estado de Educação (SED) abriu inscrições para o Cadastro Reserva de Professores Habilitados para exercício, em caráter temporário, da função de docente nas unidades escolares da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul e em projetos educacionais, durante o ano letivo de 2017. O prazo segue até o dia 25 de janeiro.



De acordo com a assessoria, o interessado deverá ter formação em curso de licenciatura plena, com comprovante de colação de grau, em cursos reconhecidos pelo MEC. A relação dos candidatos cadastrados será publicada no Diário Oficial até 02 de fevereiro de 2017.



Os professores do quadro permanente do Estado que pretendem exercer aulas complementares e/ou convocação em caráter temporário também deverão fazer a inscrição. O Edital n.22/2016, com todas as informações sobre a abertura do cadastro, está disponível na página 12 do Diário Oficial 9312, publicado no dia 22 de dezembro.