Inscrição de alunos novos na Reme termina nesta sexta-feira

As inscrições dos alunos novos da Rede Municipal de Ensino terminam nesta sexta-feira (9). Os pais podem acessar o site das matrículas por meio de celular e tablete, as pessoas que não têm acesso a internet podem receber atendimento no Núcleo de Matrícula, localizado na rua Onicieto Severo, 460, Vila Margarida.



O atendimento digital é voltado para as 94 escolas e 99 Centros de Educação Infantil.



Confira o cronograma:



Centros de Educação Infantil



Alunos remanejados – unidades que não oferecem continuidade.



Prazo: 05/12/2016 a 12/12/2016



Alunos novos



Divulgação da lista de designados e efetivação da matrícula no Ceinf.



Prazo: 1ª Designação 12/12/2016 a 16/12/2016

2ª Designação 13/02/2017 a 17/02/2017.







Escolas



Alunos remanejados – unidades que não oferecem continuidade.



Prazo: 05/12/2016 a 12/12/2016



Alunos novos e/ou transferidos por interesse próprio.



Período de inscrição para pré-matrícula.



Prazo: 21/11/2016 a 21/12/2016.





Designação



Divulgação da lista de designados e efetivação da matrícula na escola. Após esta data procurar a unidade mais próxima de casa ou o Núcleo de Matrículas.



Prazo: 26, 27, 30 e 31/01/2017



Escolas de Tempo Integral



Alunos remanejados - Unidades que não oferecem continuidade.



Prazo: 05/12/2016 a 12/12/2016





Alunos novos e/ou transferidos por interesse próprio.



Período de inscrição para pré-matrícula



Prazo: 05/12/2016 a 09/12/2016.



Designação



Divulgação da lista de designados e efetivação da matrícula na escola. Após esta data procurar a unidade mais próxima de casa ou o Núcleo de Matrículas.



Prazo: de 14 a 20/12/2016