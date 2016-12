Inep divulga gabarito do Enem na quarta-feira

Agência Brasil Gabarito é divulgado nesta semana

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) na anunciou que o gabarito da segunda aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será divulgado na quarta-feira (7).



Aproximadamente 273.524 candidatos tiveram as provas adiadas por conta das ocupações estudantis. Os estudantes fizeram as provas de ciências humanas e ciências da natureza, com 45 questões cada no sábado (3).



Uma série de pensadores da filosofia e sociologia, como Platão, Karl Marx, Norberto Bobbio, preocupação com questões socioambientais, como aquecimento global, biocombustíveis e desastres ambientais, além de diversos aspectos da africanidade na sociedade, principalmente na prova de história foram citados.