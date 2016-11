Inep disponibiliza locais da segunda prova do ENEM

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), divulgou em seu site na internet a lista com locais de provas do segundo Exame Nacional do Ensino Médio, para as cidades que tiveram a data alterada por conta das ocupações estudantis.



Os estudantes farão as provas nos dias 3 e 4 de dezembro, mais de 271 mil candidatos tiveram a data alterada e poderão acessar a lista na Página do Participante e no Aplicativo do Enem, nas plataformas Android, Windows Phone e IOS.

Agência Brasil Dos 8 milhões de candidatos, 101 mil terão atendimento específico e 68 mil, atendimento especializado



Os portões abrem às 12h e fecham às 13h, no horário de Brasília, as provas começam a ser aplicadas às 13h 30. O Inep recomenda a chegada com antecedência, para que os estudantes evitem atraso no dia do exame.



No primeiro dia o exame terá 4h 30 de aplicação, sendo realizadas as questões das áreas de ciências humanas e suas tecnologias e de ciências da natureza e suas tecnologias. No segundo dia serão 5 h 30, para as provas de redação, linguagens, código e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias.



No Mato Grosso do Sul a data do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), foi alterada apenas na cidade de Paranaíba, pois o Campus da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (UEMS) estava ocupado pelo protesto contra a PEC 241, que limita os gastos públicos e altera conteúdo do Ensino Médio.