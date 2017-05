Incrições para o Enem começam nesta segunda-feira

Nesta segunda (8) começam as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2017. Os interessados tem até às 23:59 do dia 19 de maio para se inscrever através do site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep).

Agência Brasil Dos 8 milhões de candidatos, 101 mil terão atendimento específico e 68 mil, atendimento especializado



Os estudantes que concluíram o ensino médio em escola pública podem pedir isenção da taxa, assim como os já declarados no CadÚnico e os que se enquadram nas exigências da Lei nº 12.799 (que dispõe sobre a isenção em processos seletivos a instituições federais de ensino superior),

O valor da taxa de inscrição é R$ 82 e pode ser paga até o dia 24 de maio, em qualquer agência bancária, em lotéricas ou nos Correios.



O cartão estará disponível para consulta e impressão na página eletrônica do Enem