Escola Profissional da Funsat firma Termo de Compromisso para oferta de curso técnico

A Escola de Educação Profissional da Fundação Social do Trabalho firmou um Termo de Compromisso para a execução de cursos técnicos concomitantes do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).



A ideia é ofertar cursos técnicos profissionalizantes com a oferta de bolsa-formação para estudantes regularmente matriculados no ensino médio ou concluinte das redes públicas de educação.



Serão executadas 500 metas em cursos técnicos que atendem as demandas de formação profissional de Campo Grande. O termo de compromisso prevê a pactuação para execução de 500 metas em cursos técnicos que atendam as demandas de formação profissional da capital. “Esse termo firmado proporcionará a qualificação gratuita de um numero considerável de alunos . É muito importante para o nossos munícipes essa oportunidade de formação profissional serão 500 vagas em diversos cursos técnicos profissionalizantes”, conclui o diretor -presidente da Funsat, Josmar Gonçalves Barbosa.



A Escola de Educação Profissional da Funsat tem como princípio assegurar, a excelência do ensino profissional com a implementação de ações. Promover a educação profissional e tecnológica por meio do ensino e pesquisa , com foco na formação de cidadãos críticos, autônomos e empreendedores , comprometidos com o desenvolvimento sustentável.