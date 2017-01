Encerra amanhã prazo para pré-matrícula digital para Rede Estadual de Ensino

Divulgação/Portal MS A pré-matrícula digital é uma forma de inscrição válida para todas as escolas estaduais localizadas em áreas urbanas

Encerra nesta sexta-feira (6) o prazo para realização da pré-matrícula digital para a Rede Estadual de Ensino. Finalizado o período, haverá o replanejamento das vagas nas 365 escolas estaduais, já a designação de cada aluno será anunciada no dia 20 de janeiro. O processo foi iniciado no dia 7 de novembro.



A pré-inscrição é destinada aos estudantes concluintes do 9º ano em local que não ofereça o ensino médio; estudantes de escola estadual que não ofereça a série subsequente; estudantes novos ou que desejam mudar de instituição e ainda, estudantes desistentes.



O coordenador da Central de Matrículas, Nilo Araujo, disse que após a verificação para qual escola foram designados, os alunos deverão efetivar a matrícula entre 23 a 27 de janeiro com os documentos listados na ficha de inscrição. Para quem perder o prazo de pré-inscrição, haverá uma nova chance no mesmo período. A segunda designação sairá no dia 3 de fevereiro, com matrículas entre os dias 6 e 10.



“Vamos procurar atender a primeira opção feita pelo aluno no replanejamento das vagas, considerando também as mudanças que ocorrerão com a expansão do número de escolas em tempo integral”, disse Araujo.



Pré-matrícula digital

A pré-matrícula digital é uma forma rápida de inscrição, válida para todas as escolas estaduais localizadas em áreas urbanas. O acesso pode ser feito em um computador, tablet ou smartphone e o candidato deverá se inscrever apenas uma vez, no site www.matriculadigital.ms.gov.br.

Dúvidas e outras informações podem ser obtidas na Central de Matrículas: 0800-6470028.