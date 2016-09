Educadores encerram greve de quase três meses em Dourados

Divulgação/Simted Educadores votam pelo encerramento da greve que durava quase três meses

Terminou nesta sexta-feira (9) a greve dos educadores da Rede Municipal de Ensino (Reme) de Dourados que durou 79 dias. A decisão pelo fim do movimento foi tomada em assembleia geral realizada na sede do Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Eduacação (Simted). A paralisação foi parcial e durante o período, várias escolas da Rede continuaram com as aulas normalmente.



De acordo com a categoria, a definição ocorreu após as negociações entre o sindicato e a prefeitura, intermediado pela Câmara de Vereadores, que aprovaram em sessão extraordinária na tarde de sexta, o projeto de Lei Complementar 019/2016, relativo ao PCCR (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração) da Educação da Lei Complementar 267/2014.



Após sancionada pelo executivo, a lei será publicada com três tabelas: da Incorporação de 20% do Magistério Municipal, que atende à toda a categoria; o pagamento do adicional de 1/5, referente a parcela do mês de outubro e outra publicação com o pagamento do adicional relativo à parcela de novembro.



Já com relação ao grupo administrativo, o Diário Oficial do município desta sexta traz a publicação do decreto com alteração da redação de um artigo do PCCR Administrativo, que retira a condição de pagamento à disponibilidade de receitas no orçamento, mas respeitando a Lei de Responsabilidade Fiscal.



Na segunda-feira (12), uma reunião entre uma Comissão do Simted e a Secretaria de Educação deve discutir a reposição nas unidades de ensino do município. Professores e administrativos voltam às atividades também na segunda.