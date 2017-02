Cinco mil pais ainda não confirmaram matrícula na Reme

Prefeitura de Campo Grande Pais devem procurar a secretaria

Aproximadamente cinco mil pais não confirmaram a matrícula de alunos que estudavam na Rede Municipal de Educação (Reme). Os responsáveis devem procurar a Secretaria Municipal de Educação (Semed) para regularizar e manter o filho na rede. A secretaria fica na rua Onicieto Severo Monteiro, 460, Vila Margarida, das 7h30 às 17h30.



De acordo com a assessoria, as escolas do Centro como Alcídio Pimentel, Bernardo Franco Baís e João Nepomuceno ainda estão com vagas disponíveis. Os pais devem realizar a matrícula e somente depois tentar transferência. A força-tarefa montada na Semed para atender a demanda dos pais que perderam os prazos segue até sexta-feira (10).



É necessário levar apenas a certidão de nascimento da criança e comprovante de residência. Aos sair da Central, o pai deve se dirigir até a escola escolhida para efetivar a matrícula, munido de original e cópia de todos os documentos.