Candidatos do ProUni devem comprovar dados até esta segunda-feira

Os candidatos pré-selecionados para receber bolsas integrais e parciais do Programa Universidade para Todos (ProUni) devem comprovar as informações prestadas durante a inscrição. O prazo é até esta segunda-feira (13).



De acordo com a Agência Brasil, o estudante deve apresentar os documentos originais e de membros da família, quando for o caso, na instituição para a qual foi selecionado.



Somente para os estudantes do Espírito Santo, o Ministério da Educação (MEC) estendeu o prazo até quarta-feira (15), devido à crise na área da segurança pública enfrentada pelo estado. O resultado da segunda chamada será divulgado no dia 20 de fevereiro e a comprovação das informações nessa etapa será entre os dias 20 e 24 de fevereiro.



O ProUni oferece bolsas de estudo integrais e parciais (de 50%) em instituições privadas de educação superior, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, a estudantes brasileiros sem diploma de nível superior.