Alunos que fizeram a segunda aplicação do Enem podem conferir gabarito

Agência Brasil Gabaritos para a segunda aplicação estão disponíveis

Os candidatos da segunda aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) podem conferir o gabarito nesta quarta-feira (7). A prova foi realizada no sábado (3) e domingo (4). O conteúdo está disponível na Página do Participante ou pelo aplicativo Enem 2016.



Não será possível saber a nota, mesmo com o gabarito em mão. O sistema de correção do Enem usa a metodologia da Teoria de Resposta ao Item (TRI), que não estabelece previamente um valor fixo para cada questão.



De acordo com a Agência Brasil, de a questão tiver um grande número de acertos significa que valerá menos. O valor é conforme o percentual de acertos e erros dos candidatos.



Os resultados finais serão divulgados no dia 19 de janeiro. Nesta data os participantes da primeira e segunda aplicação saberão as notas. Aproximadamente 277.624 estudantes tiveram o exame adiado no começo de novembro.