TST apresenta proposta de acordo coletivo e trabalhadores dos Correios votam fim da greve

O vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Emmanoel Pereira, apresentou proposta de Acordo Coletivo de Trabalho 2017/2018 para os Correios e as federações representantes dos trabalhadores, na tarde desta quarta-feira (4). Os trabalhadores da empresa se reúnem nesta sexta-feira (6), para a deliberação sobre a proposição.





Fentect/Divulgação Comando Nacional de greve e Correios se reuniram para ouvir a proposta do TST

“O Comando Nacional de greve recomendou que nós fizéssemos as assembleia amanhã [sexta-feira], porque ficaram dúvidas em dois pontos, o dos descontos e o do plano de saúde”, explica Elaine Regina, presidente do Sindicato dos Trabalhadores nos Correios, Telegrafos e Similares de Mato Grosso do Sul (Sintect-MS)



A proposta do TST inclui reajuste de 2,07%, referente ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), retroativo ao mês de agosto de 2017, compensação de 64 horas (8 dias) e desconto dos demais dias de ausência, além da manutenção das cláusulas já existentes no ACT 2016/2017. A cláusula 28, que trata do plano de saúde, continua sendo mediada pelo TST. Os Correios se manifestam pela aceitação da proposta e aguardam decisão dos trabalhadores que deliberarão sobre o assunto nas assembléias, informou a empresa, por meio de nota divulgada pela assessoria de imprensa.



“É imprescindível que os trabalhadores permaneçam atentos e participem das assembleias em cada estado. Independente do que for definido pela representação dos trabalhadores, somente a categoria, em assembleia, poderá definir a aprovação ou não da proposta”, divulgou a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas dos Correios, Telégrafos e Similares.