Taxa Selic cai para 13% segundo Banco Central, surpreendendo o mercado

Marcos Santos/USP Imagens Redução da taxa selic está no menor nível desde abril de 2015

O Comitê de Política Monetária (Copom) reduziu hoje (11) a taxa Selic em 0,75 ponto percentual, para 13% ao ano. A decisão surpreendeu os analistas financeiros, que previam o corte de 0,5 ponto percentual. Pela terceira vez seguida, o Banco Central (BC) baixou os juros básicos da economia.



Com a decisão de hoje, a Selic está no menor nível desde abril de 2015, quando estava em 12,75% ao ano. A taxa mantida em 7,25% ao ano, no menor nível da história, desde outubro de 2012 a abril de 2013, sendo reajustada gradualmente até alcançar 14,25% ao ano em julho de 2015. Em outubro do ano passado, o Copom voltou a reduzir os juros básicos da economia.



O Copom informou através de comunicado, que a demora na recuperação da economia contribuiu para a autoridade monetária acelerar o corte dos juros. “O conjunto dos indicadores sugere atividade econômica aquém do esperado. A evidência disponível sinaliza que a retomada da atividade econômica deve ser ainda mais demorada e gradual que a antecipada previamente”, destacou o texto



O Copom ressaltou que as incertezas externas ainda não trouxeram efeitos sobre o Brasil e que o comportamento da inflação, que fechou 2016 abaixo das expectativas, favoreceu a redução maior da Selic.