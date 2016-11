Sistema de monitoramento de gás natural tem investimento de R$1,2 milhão pela MSGÁS

Divulgação Reduzir o risco de acidentes e verificar variáveis é o objetivo da instalação

A Companhia de Gás no Estado de Mato Grosso do Sul (MSGÁS) deu início à instalação do sistema de monitoramento que controlará os dados operacionais de forma rápida e precisa, com o objetivo de melhorar o atendimento aos clientes consumidores do Gás Natural.



Segundo Leonardo Barbosa, gerente de Tecnologia da Informação da MSGÁS, em parceria com a gerência de Operação da Companhia, está sendo implantado o sistema que possibilitará a redução de riscos de acidentes nas atividades de campo, automação na mediação de consumo, verificação de variáveis como pressão, temperatura e vazão de gás.



O investimento de R$ 1,2 milhão, distribuídos em dois anos, o monitoramento contará com alarmes ativos para envio de e-mail e SMS para operadores de plantão, e também, irá monitorar e “telemedir” 28 estações dos maiores clientes e 12 estações de operação em regime de 24 horas, 7 dias por semana.



Já para o diretor-presidente da MSGÁS, Rudel Espíndola Trindade Júnior, “A companhia vem buscando se colocar como uma das principais empresas em tecnologia de gás natural. Acima de tudo é considerável na redução de custos e no melhor atendimento ao cliente”.