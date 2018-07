Setor de floresta plantada exportou US$ 5,5 bilhões no primeiro semestre

Bruno Chaves/Arquivo Capital News

As exportações do setor de base florestal plantada aumentaram 34% no primeiro semestre de 2018. Em número absolutos, representa um total de US$ 5,5 bilhões negociados com o mercado exterior. É o que apontam os dados do Boletim Cenários Ibá, produzido pela Indústria Brasileira de Árvores (Ibá), divulgado na sexta-feira (27).

A representatividade do setor também aumentou nos primeiros seis meses do ano, totalizando 4,8% da balança comercial brasileira e 11,0% da balança comercial do agronegócio. A balança comercial do setor ficou em US$ 4,9 bilhões no acumulado de janeiro a junho, um crescimento de 37,5%.

Os segmentos de celulose, painéis de madeira e papel apresentaram crescimento no comércio com outros países de 43,9%, 8,0% e 5,7%, respectivamente.

A China segue como principal comprador da celulose brasileira, com aumento de 40,2% em valor exportado no semestre, seguida pela Europa (53,9%) e América do Norte (37,2%). O crescimento é de 43,9% nos valores acumulados de negociação do produto, em comparação com a somatória do primeiro semestre de 2017.

Ibá

As vendas de papel seguem com a América Latina como principal destino, somando US$ 659 milhões negociados, um aumento de 11,1%. A região também é o principal mercado externo para painéis de madeira, que apresentou avanço de 8,0% no valor negociado.

Produção

A produção de celulose também apresentou crescimento de 7,8% nos primeiros seis meses do ano, somando 10,4 milhões de toneladas produzidas. O papel, com 5,1 milhões de toneladas fabricadas, demonstrou avanço de 0,6% no semestre. Papéis para fins sanitários (2,9%) e papel cartão (2,7%) estão entre os destaques. O papel embalagem continua sendo o mais representativo, atingindo um volume de produção de 2,7 milhões de toneladas.